Non solo Cristiano Ronaldo, molti elementi della rosa della Juventus non hanno mai disputato l’Europa League: scopriamo insieme di chi si tratta



La sconfitta interna contro il Milan di Stefano Pioli, per giunta per 0-3 ribaltando il risultato dell’andata in caso di arrivo a pari punti, potrebbe costare alla Juventus il mancato ingresso nella prossima fase a gironi di Champions League. I bianconeri infatti, guidati da Andrea Pirlo, non sono riusciti ad ottenere la continuità giusta in questa stagione e, in queste ultime tre gare, si giocano le ultime carte per ottenere un posto nelle prime quattro posizioni del campionato italiano di Serie A.

L’Europa League per la Juventus sarebbe davvero qualcosa di clamoroso e con pochissimi precedenti. I bianconeri non disputano infatti la seconda competizione europea dalla stagione 2013/2014 quando, eliminati nella fase a gironi di Champions, sfiorarono la finale prima di essere buttati fuori dal Benfica finalista. Molti giocatori dell’attuale rosa della Vecchia Signora, oltre Cristiano Ronaldo, non hanno mai calcato i campi dell’Europa League: scopriamo insieme di chi si tratta.

Juventus, incubo Europa League | Ecco chi non l’ha mai giocata

In casa Juventus sono molti i giocatori a non aver mai disputato l’Europa League a partire da Szczesny che, nel 2016/2017, non scese in campo con la Roma nella ex Coppa UEFA. Sarebbe inoltre una prima volta per Rodrigo Bentancur, Arthur ed Adrien Rabiot, tre centrocampisti a disposizione di Andrea Pirlo.

Sempre in quel reparto, anche Weston McKennie non ha mai calcato i campi dell’Europa League, così come Merih Demiral, difensore centrale turco, e Paulo Dybala, attaccante argentino arrivato in bianconero dal Palermo allora di Maurizio Zamparini.