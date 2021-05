Il Milan è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: trattativa già avviata per l’assalto al top player della Serie A

Il Milan vuole continuare a sorprendere tutti in Serie A con l’obiettivo che resta la qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza rossonera sarebbe già al lavoro per rinforzarsi sul fronte calciomercato preparando l’assalto decisivo al colpo in attacco. La trattativa sembra già molto avviata con lo stesso Paolo Maldini all’opera per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Vlahovic per l’attacco rossonero

Così come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” Dusan Vlahovic sarebbe finito nel mirino del Milan. Ormai è già noto da tempo il forte interessamento della società rossonera: la Fiorentina chiede circa 60 milioni di euro per l’attaccante serbo. Sarà sempre importante la qualificazione alla prossima Champions per pensare ai vari colpi sul fronte calciomercato. In questa stagione Vlahovic ha messo a segno ben 21 gol in Serie A all’età di 21 anni: uno dei più interessanti talenti del panorama europeo.

Maldini sarebbe già al lavoro per portarlo a Milano dal suo idolo di sempre Zlatan Ibrahimovic, che ha rinnovato ufficialmente per un’altra stagione. La società rossonera vorrebbe così anticipare le altre big d’Europa per arrivare al giovane attaccante serbo. La sua valutazione è cresciuta a dismisura a suon di prestazioni.

Il Milan proverà così a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions rietrando così tra le prime quattro in classifica. Un traguardo importante per la società milanese, che potrà finanziare con quei milioni la prossima sessione di calciomercato. Vlahovic è il primo nome della lista di Maldini per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli dopo il rinnovo del campione svedese Zlatan Ibrahimovic.