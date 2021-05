Dopo la vittoria esterna in casa della Juventus, il Milan di Stefano Pioli è lanciatissimo verso la qualificazione in Champions: ecco un possibile colpo di mercato



Una vittoria storica quella di ieri per il Milan di Stefano Pioli contro la Juventus di Andrea Pirlo. I rossoneri si sono infatti imposti all’Allianz Stadium con un roboante 0-3 firmato dalle reti di Brahim Diaz, Ante Rebic e Fikayo Tomori. Tre punti fondamentali per il Diavolo nella corsa alla qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League con la Juventus che ora è nei guai serissimi a tre partite dal termine del campionato con la sfida contro l’Inter del grande ex Antonio Conte ancora da disputare.

Questa vittoria ha avvicinato sensibilmente il Milan alla qualificazione alla prossima Champions League, competizione che i rossoneri non disputano dalla stagione 2013/2014, quando vennero eliminati dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone poi finalista sconfitto dal Real Madrid di un grandissimo ex della società meneghina: Carlo Ancelotti. In caso di entrata fra i primi quattro posti cambierebbe tutto anche in sede di calciomercato per il Milan, a partire dal primo colpo che potrebbe arrivare dal Barcellona.

Calciomercato Milan, il regalo Champions arriva dal Barcellona

In caso di ingresso nella prossima fase a gironi di Champions League un nome spendibile in entrata per il Milan potrebbe essere quello di Sergi Roberto, jolly del Barcellona di Ronald Koeman. Il giocatore spagnolo, quest’anno un po’ in secondo piano nella rosa blaugrana, ha un contratto in scadenza nel 2022 ed una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Tutti gli indizi fanno di Sergi Roberto una vera e propria occasione per il prossimo mercato per un Milan che dovrà dare profondità alla rosa, ma soprattutto qualità ed esperienza in questi palcoscenici, tutti attributi che Sergi Roberto possiede e che ha dimostrato nel corso delle stagioni con la camiseta del Barcellona.