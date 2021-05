Brahim Diaz è l’uomo del momento in casa Milan dopo il gran gol contro la Juventus. Obiettivo riscatto e possibile scambio col Real Madrid

Il Milan è lanciatissimo nella corsa alla prossima Champions League. I rossoneri di Pioli hanno infatti brillantemente superato la prova del nove contro la Juventus, vincendo con un nettissimo 3-0 a domicilio. Protagonista assoluto della serata magica dello ‘Stadium’, Brahim Diaz, uomo del momento per il club meneghino che sta raccogliendo ottimi frutti dal prestito del fantasista spagnolo che in punta di piedi ha raccolto sei gol stagionali, equamente divisi tra coppa e campionato. L’ex Real Madrid, seppur non sempre con la giusta continuità, ha lasciato intravedere sprazzi di talento piuttosto importanti, spingendo Maldini e soci a lavorare per un possibile riscatto proprio dai ‘Blancos’, proprietari del cartellino. L’affare non sarà semplice, alla luce del rendimento dello stesso Diaz e della volontà di Florentino Perez di monetizzare l’addio nel modo giusto. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, obiettivo Brahim Diaz: scambio con Florentino Perez

Il club di Florentino Perez non ha intenzione di svendere il trequartista classe 1999, che soprattutto in caso di addio a zero di Calhanoglu potrebbe essere il sostituto ideale del turco in quella zona di campo, e con ampi margini di miglioramento. In questo contesto quindi il Milan potrebbe provare ad imbastire uno scambio con lo stesso Real Madrid per trattenere Brahim Diaz a San Siro.

Nello specifico in orbita madrilena potrebbe finirci Alessio Romagnoli, esperto difensore rossonero reduce da un’annata ampiamente sottotono. Il centrale italiano ha perso ormai da tempo il posto da titolare a favore del giovane Tomori, ed anche contro la Juventus ha osservato la gara dalla panchina. Ennesima testimonianza del fatto che Stefano Pioli non si affidi più ai suoi servigi neanche in un big match da dentro o fuori come quello contro i bianconeri. Romagnoli non è centrale nel progetto, e ad un anno dalla scadenza resta anche complesso da cedere, motivo per cui uno scambio con Diaz potrebbe rappresentare una soluzione di rilievo. Un affare che potrebbe far comodo anche allo stesso Real Madrid, a caccia di nuovi centrali difensivi alla luce delle situazioni legate a Sergio Ramos, che probabilmente andrà via a zero, e Raphael Varane, che piace a diverse big in Premier.