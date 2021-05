Per la prossima stagione, il Milan dovrà intervenire sul calciomercato per un rinforzo in attacco, ma non c’è solo il big di Serie A

La vittoria schiacciante allo Stadium contro la Juventus ha rilanciato il Milan di Stefano Pioli per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che manca ormai da otto anni nella Milano rossonera. Una volta conquistata, però, si deve anche giocare e quindi sembra necessario intervenire nella prossima finestra di calciomercato per rinforzare uno dei reparti che più di tutti non è stato costante durante la stagione: l’attacco.

Tra Ibrahimovic, spesso indisponibile, e Mandzukic, che è stato più in infermeria che in campo, la dirigenza ha bisogno di un colpo con cui poter sognare ancora. Il talento della Serie A potrebbe non essere l’unico a rientrare nei piani di Maldini & co.

Calciomercato Milan, serve un rinforzo in attacco | Mandzukic flop

Dalle colonne del ‘Giornale’, Franco Ordine fa il punto sulla situazione attaccanti in casa Milan. Zlatan Ibrahimovic, fresco di rinnovo nonostante i quarant’anni imminenti (li compie a ottobre, ndr), e nonostante i vari acciacchi, “ha un ruolo virtuoso all’interno dello spogliatoio. Solo vederlo allenare, stringere di denti come è avvenuto a Torino (‘si è allenato con noi solo venerdì ma ha voluto esserci’ la relazione di Pioli sul tema), è un contributo alla causa perché fa da esempio”, ricorda il giornalista, ma non basta. E quindi un rinforzo, in vista della probabile Champions, è più che utile per garantire continuità per almeno 30-35 partite di cui 6-7 nella coppa dalle grandi orecchie “al netto di Ibra e della sua tenuta”.

Il primo finito nella lista dei desideri è sicuramente Dusan Vlahovic, della Fiorentina, “che Commisso valuta uno sproposito”, tuona ancora Ordine. “Conoscendo le abitudini dello scouting rossonero – afferma – non è l’unico nome seguito”.

Ma per uno che potrebbe arrivare, ce ne sono altri da valutare: “Ci sarà da sciogliere il nodo Leao, talento indecifrabile e non ancora realizzato. Ma come con Brahim

Diaz, l’arma a sorpresa con la Juve, bisognerà avere pazienza prima di valutare”, dice. E poi Mandzukic, il croato è stato un vero e proprio tallone d’Achille: Di sicuro non ha

retto alle attese e potrà essere congedato. Tutti sapevano della sua assenza

prolungata ma nessuno poteva immaginare che passasse più tempo in

infermeria che in campo”, spiega Ordine, e infine Rebic, “una specie di

aquila che ti piomba addosso quando meno te l’aspetti, se c’è bisogno (a Roma

come a Parma e a Torino) si presenta e lascia il segno”, conclude.