Il Milan è al lavoro per trovare rinforzi per la prossima stagione e mette gli occhi in Premier League: scambio con l’Arsenal e Juventus beffata

Il Milan si prepara a lottare in queste ultime tre giornate di campionato per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Infatti i rossoneri dopo la netta vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus per 0-3, si sono portati a più tre dai bianconeri e sono ad un passo dall’obiettivo. Nel frattempo però ci si muove anche in chiave calciomercato, cercando nuovi rinforzi per la prossima stagione.

Il mirino dei rossoneri dunque sembrerebbe essere puntato in Premier League, dove si è aperto da tempo il duello con la Juventus per un terzino. La mossa del Milan potrebbe beffare i bianconeri grazie ad uno scambio in Inghilterra.

Calciomercato Milan, scambio per Bellerin: Hauge la contropartita per l’Arsenal

Iniziano sin da ora a svilupparsi gli intrecci di calciomercato per la prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato dal portale inglese ‘The Sun’, l’Arsenal sarebbe pronto a dire addio ad Hector Bellerin, finito nel mirino del Milan. Sul terzino inoltre da tempo ci sarebbe anche l’interesse della Juventus e del PSG, ma il Milan avrebbe un’arma segreta per convincere i ‘Gunners’.

Infatti i rossoneri per arrivare al terzino spagnolo, che in questa stagione ha collezionato 33 presenze, 2 gol e 4 assist, potrebbe mettere sul piatto Jans Petter Hauge. L’esterno arrivato a Milano ad ottobre 2020, dopo 27 presenze e 8 gol messi a segno, potrebbe essere un’ottima pedina di scambio da mettere sul piatto nell’affare con l’Arsenal. In questo modo il Milan potrebbe superare concorrenza e lasciare a bocca asciutta la Juventus, che vedrebbe svanire l’obiettivo.