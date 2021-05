Un vero e proprio caos quello causato dalla nascita del progetto Superlega e che potrebbe protrarsi, ancora per molto, coinvolgendo i tre club ancora legati alla competizione: Juventus, Real Madrid e Barcellona rischiano grosso, in arrivo la vendetta del presidente Uefa Ceferin

Il campo sta ormai regalando gli ultimi verdetti, con i maggiori campionati di tutta Europa, Serie A in primis, pronti a volgere alla conclusione. Una calma che, tuttavia, è pronta ad essere interrotta da Aleksander Ceferin che continua a mettere nel mirino Juventus, Real Madrid e Barcellona per la questione Superlega. In tal senso, le tre potenze ancora all’interno del progetto (abbandonato quasi subito dalle altre 9 società, comprese Milan ed Inter) rischiano davvero grosso: vendetta shock di Ceferin che proverà a punire pesantemente le tre società: ecco come.

Calciomercato Juventus, Ceferin si vendica: tripla espulsione dall’Uefa

Secondo quanto riportato dal direttore di ‘OkDiario’ Eduardo Inda, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin avrebbe in mente una durissima vendetta nei confronti di Juventus, Barcellona e Real Madrid. Il giornalista ha parlato ai microfoni de ‘El Chiringuito’ sottolineando come la Uefa aprirà un file sanzionatorio per espellere Real Madrid, Barcellona e Juventus dal massimo organo del calcio europeo, escludendogli la possibilità di giocare gare in Europa il prossimo anno. Uno scenario ben più grave di quello ipotizzato fino ad ora (esclusione per alcune stagioni) con i tre top club allontanati, definitivamente, dall’Uefa stessa.

“Una vendetta in piena regola, con l’Uefa che aprirà un procedimento disciplinare per espellere Juventus, Real Madrid e Barcellona dalle competizioni continentali”. Inda ha poi parlato di un retroscena che ha visto il presidente della Federazione Spagnola Rubiales tentare di mediare tra Ceferin, Florentino Perez e Laporta: “C’è stato un tentativo ma Ceferin, prima di sedersi a discutere, ha preteso le scuse per iscritto dei tre club per quanto avessero fatto. Ma i club si sono rifiutati”.

Uno scenario che, dunque, può avere ripercussioni economiche e non solo enormi sulle spalle di Real, Barcellona e Juventus: al punto che, in caso di espulsione, il Real Madrid vedrebbe fallire l’acquisto di Kylian Mbappe nel prossimo calciomercato estivo.