Il futuro di Andrea Pirlo è sempre in bilico. Dopo la sconfitta con il Milan, la Juventus si giocherà tutto contro il Sassuolo

Dimenticare in fretta. La Juventus è già proiettata alla sfida di mercoledì sera contro il Sassuolo dopo la cocente sconfitta casalinga con il Milan. I bianconeri dovranno conquistare a tutti i costi i tre punti per essere ancora in corsa Champions. Al momento Ronaldo e compagni si trova al quinto posto in classifica in zona Europa League. Sarebbe un fallimento totale per la compagine guidata da Andrea Pirlo, che ora rischia davvero tanto in caso di mancato successo al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Calciomercato Juventus, Pirlo può andar via subito!

Così il giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, ha svelato negli studi: “In caso di sconfitta contro il Sassuolo, non è da escludere l’esonero”. Poi ha aggiunto senza troppi giri di parole: “Se dovesse verificarsi una sconfitta anche contro il Sassuolo, quasi sicuramente sarà presa una decisione drastica per Pirlo”.

A tre giornate dal termine ogni sfida è decisiva per puntare al piazzamento Champions. L’obiettivo della Juventus è quello di rientrare tra le prime quattro in classifica in Serie A. Un traguardo che al momento resta fondamentale per scongiurare una possibile rivoluzione in estate. La dirigenza bianconera ha sempre posto fiducia nell’allenatore bresciano, ma da diverse settimane Ronaldo e compagni non riescono ad incidere.

La Juventus proverà ad essere protagonista nelle ultime tre sfide di Serie A cercando di trionfare anche contro l’Atalanta per quanto riguarda la finale di Coppa Italia. Tanti gli errori collezionati nell’ultimo periodo da parte del club bianconero: ora l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions, poi per il futuro se ne riparlerà al termine della stagione.