La Juventus cercherà di essere protagonista nelle ultime giornate per centrare la qualificazione Champions: possibile addio per Pirlo

La stagione della Juventus è completamente da dimenticare. Un fallimento, uno dietro l’altro, per la compagine bianconera che non è riuscita ad essere costante nell’arco dell’anno. Così il futuro di Andrea Pirlo resta sempre in bilico nonostante le rassicurazioni della dirigenza torinese. In caso di Europa League le dinamiche in casa Juventus potrebbero cambiare in maniera totale.

Calciomercato Juventus, Gasperini idea pazza!

L’ex calciatore della Roma, Roberto Pruzzo, ha svelato ai microfoni di ‘Radio Radio’ il suo punto di vista con l’idea pazza per il post Pirlo: “Gasperini starebbe bene su tutte le panchine. Inoltre, la Juventus potrebbe essere il coronamento della carriera”.

Poi ha aggiunto dichiarazioni importanti per l’ex bianconero, che è cresciuto a Torino come allenatore della formazione Primavera: “Nasce lì, ce lo vedo eccome. Poi, vedendo come allena e i giocatori che ha, qualche riflessione va fatta. Se prendi Gasperini, vuol dire che hai in mente di fare una rivoluzione totale”. Tutto dipenderà dal piazzamento della Juventus che riuscità a centrare a tre giornate dal termine. Al momento la compagine bianconera, dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, si trova al quinto posto in classifica.

In caso di Europa League per Cristiano Ronaldo e compagni sarebbe un fallimento totale. In estate arriverebbe così una rivoluzione totale. Tutto sarà più chiaro nei prossimi dieci giorni con la volontà di conquistare più punti possibili per non fallire. Infine, ci sarà anche la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, proprio contro Gasperini, che continua a macinare punti in campionato per puntare al secondo posto in classifica.