L’attaccante del la Juventus Paulo Dybala è sempre più lontano da Torino, tanto che si sarebbe offerto a una big europea per il calciomercato

Questa stagione che sta per concludersi non è stata negativa solo per la Juventus, ma anche per uno dei suoi attaccanti migliori Paulo Dybala, quello che l’anno scorso era stato eletto addirittura MVP della Serie A. Le due cose potrebbero essere collegate come no, ma a essere fondamentale nel futuro dell’argentino è l’approdo in Champions League della squadra di Andrea Pirlo. Se non si dovesse riuscire a qualificarsi, l’addio della ‘Joya’ a Torino sarebbe sempre più concreto, tanto che, in vista della prossima finestra di calciomercato, sembra essersi proposto per una big europea, che la coppa dalle grandi orecchie la giocherà sicuramente.

Calciomercato Juventus, Dybala ai saluti | Vuole il PSG

Ventitré presenze tra Serie A e Champions League condite da soli quattro gol e due assist, questa è la stagione in cifre di Paulo Dybala alla Juventus. Decisamente troppo poco per uno che aveva abituato i tifosi bianconeri a ben altro negli anni passati. Il rapporto, poi, sembra essersi un po’ raffreddato anche con le alte cariche, e un suo addio è sempre più probabile.

Tanto che, come già detto, e secondo quanto riferisce ‘France Football’, l’argentino, tramite il suo agente, si sarebbe proposto al Paris Saint-Germain. Il suo nome, in Francia, era già circolato come possibile sostituto qualora il campione brasiliano Neymar avesse deciso di lasciare per sempre i parigini. Così, lo sappiamo, non è stato, anzi: il ventinovenne ha firmato un contratto con i fiocchi con gli sceicchi. Questo, però, potrebbe cambiare come anche no la decisione del direttore sportivo Leonardo, che a proposta avanzata potrebbe rivedere la sua posizione e accettare di buona lena l’arrivo di Dybala.

Tornando alle cifre, stavolta in termini finanziari: il contratto dell’argentino scade nel 2022, e quindi al momento il suo cartellino, stando ai valori di mercato, è valutato intorno ai 60 milioni di euro. Un gruzzoletto niente male che potrebbe aiutare la Juventus a ripartire la prossima stagione, e che dal PSG sarebbero anche disposti a sborsare.