Sfida tra Inter e Roma in campo, ma anche sul fronte calciomercato: duello tra nerazzurri e giallorossi per il talento in Premier

Riprende subito la Serie A. Il 35esimo turno si è chiuso con un risultato clamoroso all’Allianz Stadium. Il Milan di Pioli ha letteralmente sovrastato la Juventus di Pirlo nell’importantissima sfida Champions League, chiudendo il match sul risultato di 0-3. Ma già stasera, dopo appena due giorni, si ritorna in campo con l’infrasettimanale e l’anticipo tra Napoli e Udinese. Domani, invece, andranno in scena quasi tutte le partite restanti. Tanta curiosità generano gli incontri delle concorrenti per un posto nella prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie, ma occhio anche al big match tra Inter e Roma. Una sfida che non dirà molto per la classifica: i giallorossi, però, dovranno difendere il settimo posto dal pericolo Sassuolo. Ma il duello tra le compagini c’è anche in sede di calciomercato.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, caos Superlega: vendetta shock | Addio all’Uefa!

Calciomercato Inter, ‘occasione’ dalla Premier: duello con la Roma

Inter e Roma non hanno più molto da chiedere alla stagione in corso. I nerazzurri hanno già vinto lo scudetto e i giallorossi, dopo aver praticamente rinunciato alla corsa Champions, sono usciti anche dall’Europa League. Gli uomini di Fonseca, in attesa dell’arrivo di Mourinho, hanno però un settimo posto da difendere per raggiungere la debuttante Conference League. La partita con i nerazzurri, inoltre, ha sempre molto fascino a prescindere. Mentre le squadre si apprestano a duellare sul campo, le società pare siano pronte a darsi battaglia in sede di calciomercato.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, il regalo Champions arriva dal Barcellona!

André Anguissa, mediano in forza al Fulham, dovrebbe sicuramente dire addio a fine stagione con la retrocessione degli inglesi in Championship. Il classe ’95 è un profilo interessante, che in Inghilterra ha fatto vedere buone qualità con i bianconeri. Lo ‘Special One’ ha potuto studiarne e apprezzarne le doti quando militava in Premier. L’ex Villareal, però, piace da tempo anche al club di Conte. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023. Vedremo se ci saranno sviluppi in merito. Inter-Roma sul campo, ma anche sul fronte calciomercato.