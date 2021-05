Le parole dell’agente di Bastoni aumentano le preoccupazioni riguardo al possibile addio all’Inter: nuovo assalto della Juventus

L’Inter ha raggiunto l’obiettivo scudetto, conclamato da inizio stagione. Proseguono i festeggiamenti in casa nerazzurra, per un trofeo che rappresenta un traguardo fondamentale in ottica futuro. Ma diverse questioni spinose attanagliano la società in sede di calciomercato. Tiene banco la questione rinnovi, su tutti quello di Alessandro Bastoni, che ha un accordo in scadenza a giugno 2023. Oggi al ‘Corriere dello Sport’ l’agente del difensore Tullio Tinti ha svelato la situazione: “Da quattro mesi abbiamo un accordo con Marotta, Ausilio e Antonello. C’era la promessa di portare lo stipendio a un livello giusto. Mancava solo che il presidente tornasse dalla Cina per ratificare il tutto. Mi è stato comunicato che la trattativa non è saltata, ma bisogna aspettare il prestito che la società sta trattando. Onestamente sono cose che non mi erano mai capitate“.

Calciomercato Inter, Bastoni può lasciare: assalto Juventus

Le parole del procuratore del classe ’99 aumentano le preoccupazioni dell’ambiente riguardo al futuro del suo assistito. Ha, poi, tuonato: “Bastoni rispetterà gli accordi, perché ha ancora un contratto. Se il club vorrà rinnovare alle cifre concordate ok, altrimenti dall’1 luglio le cose prenderanno una piega diversa“.

A questo punto non si può escludere un doloroso addio già a partire dalla prossima finestra estiva di trasferimenti. Dopo queste dichiarazioni e gli animi ormai più che tesi, potrebbero tentare l’affondo decisivo nei prossimi mesi numerosi grandi club che tengono d’occhio la stellina nerazzurra. Occhio anche al possibile nuovo assalto da parte della Juventus, che ha già tentato un avvicinamento in passato a questo profilo.

I bianconeri hanno fortemente bisogno di ringiovanire e rimpolpare il reparto difensivo, vista la presenza di diversi ultratrentenni e il probabile ritiro di Chiellini a breve. Non si tratterebbe certamente di un’operazione economica e, perciò, Paratici e Agnelli starebbero pensando di inserire nell’affare il cartellino di Merih Demiral per abbassare le pretese. Futuro di Bastoni in bilico e la Juventus ci riprova.