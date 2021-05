Il ko con il Milan e la prossima sfida sul campo del Sassuolo per sperare, ancora, in un’improbabile qualificazione alla Champions League 2021/22: la Juventus nel mirino del noto giornalista che non risparmia le critiche alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’

Tre sfide contro Sassuolo, Inter e Bologna per continuare a sperare nell’accesso alla prossima Champions. La Juventus ripartirà dalla sfida con i neroverdi di De Zerbi, con la possibilità ancora viva di portare a casa l’unico trofeo stagionale: la Coppa Italia nella finale del 19 maggio contro l’Atalanta. Dal campo al calciomercato, arriva una feroce critica ai vertici bianconeri per quanto fatto fino ad ora: il giornalista Tony Damascelli non le manda a dire.

Calciomercato Juventus, Damascelli attacca: “Coraggio lasciato a casa”

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Tony Damascelli ha fatto il punto sulla situazione in casa Juventus, non risparmiando diverse critiche alla dirigenza bianconera. “La riunione di ieri non ha portato a nulla, perchè il coraggio è rimasto a casa“, ha esordito Damascelli che ha poi tirato in ballo l’allenatore della Juventus. “Pirlo cambierà nuovamente formazione contro il Sassuolo e poi andrà a concludere la stagione”, sottolineando come l’operato dell’ex centrocampista, alla guida della ‘Vecchia Signora’, sia stato decisamente deludente.

Un pensiero infine sulla lotta Champions con la Juventus che, seppur distaccata da Milan, Atalanta e Napoli, può ancora sperare di rientrare tra le prime quattro. Damascelli placa gli entusiasmi: “Ma i giochi sono chiusi in ottica Champions, anche se qualcuno continua ad illudersi di questa cosa”.

Un finale di stagione che potrebbe dunque rappresentare il punto di svolta per il futuro della squadra bianconera: la Juventus si gioca tutto, la rivoluzione tecnica e dirigenziale, nel prossimo mercato estivo, non è mai stata tanto vicina.