In attesa di scendere in campo per la delicata trasferta contro il Sassuolo, la Juventus guarda al futuro con il calciomercato estivo che può riservare un clamoroso ritorno a Torino: Bentancur nell’affare

Un finale di stagione complicato quello che sta vivendo la Juventus di Pirlo. Il recente ko in casa contro il Milan ha quasi irrimediabilmente compromesso la corsa ad un posto Champions per i bianconeri che, quindi, rischiano di vivere un’importante rivoluzione nel prossimo calciomercato estivo. In tal senso, dalla Spagna, può arrivare un inatteso ritorno durante l’estate: l’ipotesi scambio è clamorosa.

Calciomercato Juventus, può tornare Pjanic: scambio a sorpresa

Non è una novità che, dopo un’annata tutt’altro che esaltante (la prima) con la maglia del Barcellona, Miralem Pjanic sia stato più volte accostato alle uscite. Adesso però, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Esports RAC1’ Gerard Romero, la prossima destinazione del bosniaco potrebbe essere clamorosa. Un ritorno di Pjanic a Torino è quello che viene ipotizzato da Romero, che su Twitter, ha scatenato la rete sulla possibile operazione di scambio tra bianconeri e catalani.

“Qualche settimana fa Barcellona e Juventus hanno rilanciato un possibile scambio tra due calciatori. Pjanic torna a Torino e Bentancur va a Barcellona“, Romero ha poi aggiunto, “Al momento l’operazione è interrotta ma i due club lasciano aperte le porte a movimenti durante l’estate”.

Situazione quindi in divenire, Bentancur a Barcellona può portare al ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus: la prossima estate il palcoscenico giusto per il clamoroso scambio di mercato.