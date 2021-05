La Juventus esce con le ossa rotte dall’Allianz Stadium, con l’obiettivo Champions sempre più lontano: lo 0-3 incassato dal Milan getta ombre importanti, con una durissima critica a Pirlo e non solo

Una serata che definire storta è, forse, riduttivo. La Juventus lascia campo libero al Milan per la corsa ad un posto Champions e si piega allo 0-3 imposto dai rossoneri di Stefano Pioli. Gara a senso unico e prestazione totalmente negativa quello dell’undici di Pirlo, con il tecnico bianconero al centro di attacchi e critiche, vista la deludente annata alla guida della Juventus. Arriva la tripla stoccata del noto giornalista: non solo l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ nel mirino.

Calciomercato Juventus, attacco totale: “I peggiori di sempre. E Pirlo…”

Il giornalista di ‘Repubblica’ Maurizio Crosetti non ci sta. Una Juventus troppo brutta e deludente, sotto quasi ogni aspetto, al centro della critica di Crosetti che, innanzitutto, ha attaccato apertamente su Twitter il tecnico bianconero Andrea Pirlo: “Io non so che succede adesso. Ma Pirlo non può non dimettersi in questo stesso istante. Lippi se n’era andato per molto, molto meno”.

Parole dure nei confronti dell’ex centrocampista, dopo la pesante sconfitta interna contro il Milan. Il giornalista ha però rincarato la dose estendendo le responsabilità ben oltre quelle dell’allenatore bresciano. “La peggiore Juventus di Sempre“, ha chiuso Crosetti aggiungendo, “La peggio guidata in tutti i sensi, e non da uno solo”.

Un chiaro riferimento ai vertici del club torinese che, dunque, restano al centro della critica dopo una stagione decisamente deludente sotto quasi ogni aspetto.

Io non so che succede adesso. Ma Pirlo non può non dimettersi in questo stesso istante. — maurizio crosetti (@m_crosetti) May 9, 2021

Lippi se n’era andato per molto, molto meno. — maurizio crosetti (@m_crosetti) May 9, 2021