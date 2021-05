Occhi sul calciomercato per il Milan dopo la grande prestazione contro la Juventus: fissato l’incontro per il colpo sulla trequarti, le ultime

Clamoroso risultato all’Allianz Stadium. Il posticipo della 35esima giornata di Serie A vedeva sfidarsi niente di meno Juventus e Milan. Una sfida storicamente dalle mille sfumature, che quest’anno aveva un ulteriore significato profondo. Si trattava di un vero e proprio spareggio Champions League, tra due compagini ancora non certe della qualificazione. Gli uomini di Pioli sono andati oltre le aspettative, ‘asfaltando’ l’undici di Pirlo e chiudendo il match addirittura sul risultato di 0-3. Il ‘Diavolo’, grazie a questi tre punti preziosi, è tornato terzo in classifica a quota 72 punti, a pari merito con l’Atalanta seconda. Grande protagonista dell’incontro è stato senza dubbio Brahim Diaz, con una perla che ha sbloccato i giochi a fine primo tempo. La società è già al lavoro per trattenerlo: vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, colpo gratis | Arriva la decisione

Calciomercato Milan, fissato l’incontro per Brahim Diaz: le ultime

Dal campo al calciomercato. Pioli ha sorpreso tutti schierando dal primo minuto Brahim Diaz contro la Juventus. Il talento spagnolo non era riuscito fino ad ora a far esplodere il suo evidente talento agli ordini dell’ex Fiorentina, ma ieri ha regalato grande calcio con un gol ancora impresso nella mente di tutti. In stagione ha comunque fatto intravedere le sue importanti doti, collezionando 32 gettoni conditi da 6 gol e 3 assist tra Serie A ed Europa League.

Numeri che hanno convinto Maldini e la dirigenza a puntare ancora in futuro sul gioiellino spagnolo classe ’99. Il trequartista è arrivato in prestito secco dal Real Madrid la scorsa estate fino a giugno 2021. La società lombarda proverà a trattare nuovamente con i ‘Blancos’, al fine di rinnovare l’attuale prestito. Stando a quanto riferisce ‘Corsera’, sarebbe già in programma un incontro per il nuovo accordo a giugno tra Maldini, Massara e la dirigenza delle ‘Merengues’.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, rivoluzione con Gattuso | Doppio colpo clamoroso!

Il Milan ha, quindi, le idee chiare riguardo al futuro dell’ex Manchester City e vuole continuare a godere delle sue rilevanti capacità ancora almeno nel prossimo futuro. Situazione in divenire, i rossoneri puntano forte su Brahim Diaz e programmano l’incontro per trattenerlo.