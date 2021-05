La Juventus alle prese con le scelte di calciomercato: l’agente Raiola può portare una doppia delusione in casa bianconera

La Juventus deve fare i conti con una stagione che rischia di risultare fallimentare. La sconfitta con il Milan per 3-0 ha messo la squadra di Pirlo nella condizione di non poter più sbagliare per sperare ancora di conquistare un posto nella prossima Champions League. Il destino non è più nella mani della ‘Vecchia Signora’ che già si affaccia sul mercato per ripartire con nuove risorse.

Calciomercato Juventus, doppia beffa da Raiola

Impostare trattative senza la certezza di un posto nella massima competizione europea rende tutto più complicato, e le conseguenze sono già palpabili. Tra i protagonisti del mercato della Juventus c’è sicuramente Mino Raiola, che potrebbe portar via ai bianconeri due giovani da un valore complessivo non indifferente. L’agente – tra gli altri – cura gli interessi di Donnarumma e de Ligt, entrambi al momento più lontani da Torino.

Il portiere del Milan non ha ancora rinnovato con i milanesi ed è stato accostato alla Juventus: il suo approdo sembra lontano. Un primo tesoretto da circa 50 milioni, visto che l’estremo difensore chiede un contratto da 10 a stagione per 5 anni. Il futuro di ‘Gigio’ può quindi tingersi ancora di rossonero, a maggior ragione se la squadra di Pioli dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, via de Ligt

Discorso diverso per de Ligt, centrale olandese che ha un contratto con la Juventus sino al 2024. Un suo eventuale addio – disegnato e pensato da Raiola – permetterebbe ai bianconeri di risparmiare 12 milioni l’anno d’ingaggio per i prossimi tre anni e mettere in borsa almeno 80 milioni per la cessione del cartellino. Il difensore è però parte del progetto e la dirigenza non vorrebbe perderlo.

Conti alla mano, però, la Juventus – tra Donnarumma e de Ligt – si ritroverebbe con un tesoretto di circa 166 milioni da spendere in altre trattative. Gli affari con Raiola sono ancora tutti da definire, ma questa pista potrebbe chiudere alcune porte ed aprire, al contempo, nuovi e imprevedibili scenari.