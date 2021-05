Andrea Pirlo non vive una grande annata e pensa già al futuro per rilanciarsi: possibile trasferimento a sorpresa in America

Andrea Pirlo si aspettava un avvio di carriera sicuramente diverso rispetto a quello che sta vivendo. Il tecnico è partito subito in alto con la Juventus come prima esperienza, sperando di affermarsi tra i big con idee che sembravano innovative, ma in questi mesi i risultati sono stati tutt’altro che positivi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, rinnovo ad un passo | Doppio beffa in Serie A

Dopo nove anni consecutivi di vittorie in Serie A, infatti, la Juventus non è riuscita a vincere lo scudetto e ora sta seriamente rischiando di non qualificarsi alla prossima Champions League: dovrà vincere le prossime tre gare e sperare in passi falsi da parte delle altre compagini. Anche nella massima competizione è arrivata l’eliminazione a sorpresa con il Porto che ha sicuramente influito tanto sulla valutazione della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione con Gattuso | Doppio colpo clamoroso!

Calciomercato Juventus, addio Pirlo: possibile futuro in America per lui

Anche Andrea Pirlo stesso è deluso del suo rendimento e sa che il suo futuro alla Juventus potrebbe non essere così lungo, soprattutto se si dovesse fallire anche la qualificazione in Champions League e la finale di Coppa Italia del 19 maggio con l’Atalanta. Per questo motivo il tecnico potrebbe pensare anche a novità importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo demolito | “Non può non dimettersi”

Non è da escludere un ritorno in America per l’attuale tecnico della Juventus, che aveva chiuso lì la sua esperienza da calciatore e potrebbe essere una meta importante per rilanciarsi come tecnico e fare la giusta esperienza. Una squadra interessata potrebbe essere sicuramente il New York City dove ha chiuso la carriera, ma potrebbe esserci anche l’idea Inter Miami di David Beckham.