Dopo la sconfitta di ieri contro il Milan e il summit di oggi, la Juventus ha preso una decisione per quanto riguarda il futuro di Pirlo

Secondo quanto a conoscenza dalla redazione di calciomercatoweb.it, l’incontro previsto per oggi in casa Juventus per decidere del futuro di Andrea Pirlo rispetta la prassi della dirigenza che è spesso in campo con la squadra. L’allenatore, infatti, sta dirigendo regolarmente l’allenamento.

La situazione resta quella di ieri sera, dopo la sconfitta in casa con il Milan e il confronto con Andrea Agnelli, la dirigenza e lo stesso Pirlo: non ci sarà nessun cambio in panchina, e tutto rimarrà invariato per la trasferta delicata di mercoledì con il Sassuolo.

GIORGIO MUSSO