Milinkovic-Savic sempre più vicino ai saluti con la Lazio potrebbe sfumare anche per Juventus e Inter, il serbo ha deciso

Ha giocato tutto il secondo tempo di Fiorentina–Lazio, gara persa dagli uomini di Simone Inzaghi per 2-0, con il setto nasale rotto, poi è stato operato e ancora non è chiaro quando potrà tornare in campo per lo sprint finale dei suoi in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Sergej Milinkovic-Savic. Per il centrocampista serbo classe 1995, però ci sono delle certezze: il suo nome è sicuramente uno dei più ricercati per il calciomercato. Soprattutto da Juventus e Inter, che potrebbero essere beffate dal biancoceleste che ha scelto la Premier League.

Calciomercato Juventus e Inter, sfuma Milinkovic-Savic | Per lui c’è la Premier League

Nel valzer di panchine che potrebbe coinvolgere la Serie A e la Premier League, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che ancora non ha firmato il rinnovo con il club di Claudio Lotito, potrebbe portare via con sé uno dei suoi pupilli. Sì, stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista, come abbiamo già detto, piace molto a Juventus e Inter, ma lui non è poi così sicuro di voler rimanere in Serie A, anzi.

L’idea è che Simone Inzaghi approdi direttamente al Tottenham per la prossima stagione, facendo praticamente uno sgarbo non solo ai tifosi biancocelesti, che con il piacentino in panchina hanno riassaporato l’ebrezza della Champions League dopo tredici anni, ma anche alla Vecchia Signora, che invece aveva inserito nella lista dei probabili successori al trono di Andrea Pirlo anche il mister dei capitolini.

E quindi, la beffa. Doppia per la Juventus, che non hai mai nascosto le sue simpatie per il serbo, così come l’Inter, appunto. Intanto Lotito, per Milinkovic-Savic, in scadenza nel 2024, il numero uno della Lazio vuole 70 milioni di euro, minimo. Certo, le pretese potrebbe scendere notevolmente se il primo a voler preparare le valigie per lasciare Roma fosse il ventiseienne serbo che quest’anno ha ulteriormente dimostrato la sua forza in Serie A con la maglia della Lazio.