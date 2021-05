La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato: tutto dipenderà dalla qualificazione o meno in Champions League

In caso di Europa League sarebbe un fallimento totale per la Juventus. Questa mattina è in corso anche un vertice tra la dirigenza bianconera per decidere il futuro di Andrea Pirlo dopo la sconfitta in campionato contro il Milan. Un’annata completamente da dimenticare per Cristiano Ronaldo e compagni, che stanno raccogliendo soltanto risultati negativi. Dopo la cocente eliminazione in Champions, i bianconeri si sono catapultati sul campionato senza riuscire a trovare la quadratura del cerchio.

Calciomercato Juventus e Inter, idea Marusic

L’idea senza Champions potrebbe arrivare in Serie A con il profilo di Adam Marusic, che stuzzica la dirigenza bianconera. Inzaghi l’ha iniziato anche a schierare nei tre centrali dietro riuscendo così a dare il suo contributo non solo a tutta fascia. In questa stagione ha collezionato ben 43 presenze complessivamente con due gol e cinque assist vincenti.

La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro con un ingaggio non troppo dispendioso senza qualificazione in Champions. Sulle sue tracce c’è sempre l’interessamento dell’Inter, che potrebbe pensare a lui come sostituto funzionale per Hakimi. La dirigenza nerazzurra continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato con idee suggestiva in Serie A.

Al momento si tratterebbe soltanto di un’idea suggestiva in vista della prossima Champions. Tutto dipenderà dal piazzamento finale che la Juventus riuscirà a centrare. Dopo la sconfitta contro il Milan i bianconeri si trovano attualmente al quinto posto in classifica. Un fallimento totale in caso di arrivo in Europa League con la dirigenza che dovrà così pensare anche a cessioni eccellenti. Il futuro è ancora un’incognita per programmare con pazienza il prossimo anno.