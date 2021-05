La stagione si avvia al termine e così Juventus e Inter proveranno a programmare il prossimo anno: beffa in arrivo

Novità in vista per la prossima stagione con Juventus e Inter protagoniste in assoluto. Da una parte c’è la compagine nerazzurra vogliosa di nuovi successi anche a livello internazionale; dall’altra i bianconeri dovranno fare i conti con una vera e propria rivoluzione in estate dopo un’annata completamente da dimenticare. Tanti i profili monitorati nelle ultime settimane da parte dei due top club d’Italia, che sarebbero così pronti ad assalti decisivi per puntellare la rosa a disposizione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ennesimo infortunio per il big | Europeo a rischio!

Calciomercato Juventus e Inter, rinnovo vicino per il big

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “L’Equipe” dopo il rinnovo ufficiale di Neymar con il PSG, potrebbe arrivare quello di Julian Draxler, con un prolungamento fino 2024 dopo l’avvenuto accordo con la società parigini. Una doppia beffa per Juventus e Inter visto che il talentuoso giocatore tedesco sarebbe finito già da tempo nel mirino delle due compagini italiane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, “Umore nero nello spogliatoio” | ‘No’ al taglio degli stipendi

Il PSG starebbe così pensando prima di risolvere le questioni interne con i vari rinnovi da formalizzare prima di preparare gli assalti ai top player. Inoltre, il futuro di Kylian Mbappe è ancora in bilico. Così Juventus e Inter dovranno così virare su altri obiettivi di mercato per rinforzare il reparto centrale delle loro compagini.

Dopo la vittoria dello Scudetto la dirigenza nerazzurra vorrebbe accontentare lo stesso Antonio Conte con innesti di qualità assoluta. La Juventus dovrà piazzarsi tra le prime quattro in Serie A per poi programmare la prossima stagione senza cessioni eccellenti. Il futuro si deciderà tra dieci giorni con possibili cambiamenti improvvisi in base al piazzamento in classifica.