Calciomercato Juventus, panchina per Allegri | Ci pensa il Barcellona

L’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri potrebbe ripartire dalla Spagna: ci pensa il Barcellona

Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla Juventus nel 2019 e da allora non ha più trovato una panchina adatta a lui. L’intenzione del tecnico toscano è quella di rilanciarsi al più presto. Saltata la panchina della Roma, che ha puntato su José Mourinho, oltre alla pista italiana legata proprio ai bianconeri, si fa sempre più largo l’ipotesi di un’esperienza all’estero. Non solo la Premier League o il Real Madrid, anche il Barcellona potrebbe essere nel futuro di Allegri.

Juventus, anche Allegri nella lista del Baça

Il Barcellona non è convinto di puntare su Ronald Koeman. L’allenatore olandese ha sì portato a casa la Copa del Rey, ma lo 0-0 contro l’Atletico ha verosimilmente fatto dire addio alla vittoria della Liga. La sua panchina è in bilico e uno dei candidati per sostituirlo è Massimiliano Allegri. Tuttavia, ci sono tante persone presenti nel club catalano che vorrebbero puntare su una soluzione ‘interna’, che è Xavi. Non che lo spagnolo sia ancora nel Barça, certo, ma si tratta di un’istituzione vera e propria che potrebbe ripercorrere le orme del suo mentore, Pep Guardiola. Ora si trova all’Al-Sadd ed è desideroso di provare un’esperienza in Europa come allenatore.