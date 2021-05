L’Inter vive un momento finanziario non proprio roseo ma al contempo dovrà potenziare la rosa di Conte. Nel mirino possibile una vecchia conoscenza del tecnico salentino

Continuano i festeggiamenti dell’Inter, che ha vinto lo scudetto con ben 4 giornate d’anticipo, legittimando ulteriormente la superiorità dimostrata nel corso della stagione, stravincendo la gara contro la Sampdoria, che ha consentito al gruppo di gioire anche in casa. Mentre i tifosi continuano ad esultare per un titolo che mancava da troppo tempo, al di fuori del terreno di gioco la società di Zhang inizia a programmare con attenzione le prossime mosse da fare, a partire da un possibile taglio di stipendi. La situazione finanziaria non sorride infatti ai nerazzurri, che hanno da risolvere non poche grane in vista della prossima annata, che dovrebbe essere quella della continuità in Italia e della rivalsa in Europa. Per farlo si passerà inevitabilmente anche dal calciomercato, ma ad oggi non sono previste spese folli. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, “Umore nero nello spogliatoio” | ‘No’ al taglio degli stipendi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, McKennie fa le valigie | Scambio alla pari: 30 milioni!

Calciomercato Inter, affare low cost: Zappacosta idea per Conte

Alla luce dell’austerity del club di Suning, sono ipotizzabili alcuni accorgimenti sondando un mercato incentrato più sulle idee low cost. In questo senso l’Inter ha sulla lista della spesa un nuovo esterno in grado di giocare a tutta fascia, alla luce anche dell’addio quasi certo di Young, pronto a fare ritorno in Premier League. A tal proposito potrebbe diventare un profilo interessante Davide Zappacosta, esterno destro in grado di giocare su entrambe le corsie con risultati identici, che ha trovato al Genoa la stagione della rivalsa condita anche da tre gol.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo vice Lukaku | Lo ‘finanzia’ Joao Mario!

L’ex Roma si è lasciato alle spalle i problemi fisici, ed è stato uno degli esterni più continui del campionato. Al termine del prestito in rossoblù dovrebbe quindi fare ritorno al Chelsea, club proprietario del cartellino e col quale ha ancora un anno di contratto. Essendo fuori dai piani dei ‘Blues’, Zappacosta potrebbe finire nel mirino di Conte, che lo ha già allenato proprio a Londra, e che potrebbe desiderare un altro calciatore polivalente e di gamba in stile Darmian per completare il reparto in sostituzione di Young. Si tratterebbe di un affare low cost, che potrebbe essere agevolato anche dall’agente Alessandro Lucci, stesso procuratore degli interisti Kolarov e Vecino.