L’Inter continua a lavorare tra acquisti e cessioni in vista della prossima stagione: possibile sacrificio per Conte

L’Inter è già al lavoro in vista della prossima stagione dopo lo Scudetto vinto con una cavalcata entusiasmante. Così la società nerazzurra vorrebbe puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte, seppur mettendo a segno qualche cessione eccellente. Lo stesso allenatore leccese dovrebbe fare i conti con un sacrificio importante, utile alla società per rientrare nei conti dopo la crisi economica che riguarda da vicino la famiglia Zhang.

Calciomercato Inter, cessione in vista per Bastoni

Come svelato dal quotidiano “Corriere della Sera” l‘Inter potrebbe pensare anche alla cessione di Alessandro Bastoni, protagonista con la maglia nerazzurra nella difesa a tre di Antonio Conte. Il suo profilo giovane sarebbe finito nel mirino delle big d’Europa con la società nerazzurra, pronta anche a discutere effettuando una plusvalenza da urlo. Inoltre, lo stesso centrale farà parte della spedizione dell’Italia targata Roberto Mancini in vista degli Europei in programma a giugno.

Sulle sue tracce, inoltre, ci sarebbero top club d’Europa con la sfida a distanza tra Manchester City e PSG con il club francese che potrebbe mettere sul piatto il centrocampista argentino, Leandro Paredes, per abbassare la cifra.

Le prossime settimane saranno già decisive con la dirgenza nerazzurra che avrà anche una riunione con lo stesso Antonio Conte. L’Inter vuole puntellare la rosa a disposizione dello stesso allenatore leccese con qualche sacrificio da mettere in conto. L’obiettivo resta quello di mettere a segno una cessione importante per fronteggiare la crisi economica che ha messo in difficoltà anche il club nerazzurro con l’esplosione anche della pandemia.