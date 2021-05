La Juventus, incassata la batosta in campionato contro il Milan, è proiettata con largo anticipo sulla prossima sessione di calciomercato. Sarà un’estate caldissima per Cristiano Ronaldo che, a sorpresa, può restare a Torino: ecco la condizione fondamentale per vedere il portoghese, ancora, con la maglia bianconera

In attesa di scendere in campo nel turno infrasettimanale sul campo del Sassuolo, la Juventus deve fare i conti con una classifica che ‘piange’: il rischio di non partecipare alla prossima Champions, per Ronaldo e compagni, non è mai stato più concreto. Proprio Cristiano Ronaldo, in scadenza nel 2022 con la ‘Vecchia Signora’, resta al centro di diverse voci di calciomercato. Per il portoghese, però, può prospettarsi una clamorosa permanenza alla Juventus: ecco come.

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: dipende da Zidane!

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe continuare ad essere a tinte bianconere. Il gioiello portoghese, infatti, starebbe ponendo una condizione indispensabile per restare alla Juventus: tornare ad essere allenato da Zinedine Zidane. Il tecnico francese non si è mai pienamente sbilanciato sul suo futuro e si sa, da tempo, come sia tra i preferiti dei vertici juventini per il post Pirlo. La Juventus, riferisce il quotidiano, non intende spingere per la partenza di Ronaldo che tuttavia, senza Zidane, avrebbe già le valigie in mano.

Non solo il possibile ritorno allo United: CR7 ha già ‘avvisato’ l’agente Jorge Mendes di guardarsi intorno in vista di possibili offerte per il 2021/22. Tutto o quasi dipenderà dai risultati del Real Madrid e dal destino di Zidane, ancora da decidere e che potrebbe quindi essere alla Juventus per guidare, nuovamente, l’asso lusitano.

In questa stagione tra campionato e coppe, Ronaldo ha messo a segno 34 reti con 4 assist in 41 presenze complessive con la maglia della Juventus: numeri importanti che, con Zidane in panchina, potrebbero venire replicati. Senza il francese l’addio, a luglio, è ormai quasi certo.