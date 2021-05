Giovanni Cobolli Gigli si esprime sul momento vissuto dalla Juventus di Andrea Pirlo. Dalle future scelte di calciomercato ai possibili cambiamenti all’assetto societario bianconero: ecco le sue parole in esclusiva a ‘CMIT TV’

L’ex patron della Juventus Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto a “CMIT TV’ per dire la sua riguardo all’attuale, deludente, stagione della squadra bianconera. Sulla crisi della squadra, Cobolli Gigli ha detto: “È quasi come una rivoluzione copernicana, un insieme di fatti molto gravi, come l’operazione Superlega, più l’incapacità della Juventus di giocare le ultime partite, creano una situazione che richiede una revisione critica intera di tutto il sistema”.

Calciomercato Juventus, Cobolli Gigli: “Agnelli resta, via Paratici e Nedved”

Sul presidente Agnelli: “Ritengo che alla fine rimarrà, va fatto un importante contenimento dei costi. Agnelli ha dimostrato per nove anni di essere un buon presidente e non credo che ce ne sarà uno nuovo al suo posto. Negli ultimi mesi ha dato un pò di matto con l’operazione Superlega, lo dico simpaticamente, ma in generale ha fatto bene. O deciderà lui di uscire o rimarrà”. L’ex presidente non risparmia critiche alla dirigenza juventina: “Va rifatta l’area sportiva, Paratici è in scadenza. Gli si devono tante cose buone ma altre meno in questi anni, il vicepresidente (Nedved) deve cambiare e sicuramente anche l’allenatore”. Proprio su Pirlo e sul possibile erede dell’ex centrocampista, Cobolli Gigli è sicuro:“Ho grande stima di Pirlo, per quello che ha fatto e cercato di fare. Sarebbe corretto tenerlo fino a fine stagione per poi cercare un sostituto per il prossimo anno”.

Chi alla guida della ‘Vecchia Signora’ l’anno prossimo? L’ex numero uno non ha dubbi: “Servono nomi nuovi, io punterei su Gasperini che sta facendo grandi cose all’Atalanta. Un vecchio juventino di cuore, sarebbe una rivoluzione”. Il pensiero sul possibile ritorno di Allegri: “Sono sempre stato un fan di Allegri ma anche le minestre riscaldate possono dare problemi. Non era il caso di mandarlo via all’epoca e prendere Sarri, le persone responsabili dell’ultima di Allegri sono chiaramente Paratici e Nedved, mi sembra che sia il caso di cambiare entrambi”.

Sul colpo Ronaldo e l’eventuale addio di CR7: “Sono stato critico sul suo acquisto, 31 milioni all’anno è uno stipendio immorale. Io lo lascerei partire e terrei Dybala, costruendo la nuova Juventus intorno all’argentino”.