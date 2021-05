Il Benevento è nell’occhio del ciclone nelle ultime ore, dopo quanto successo nel match contro il Cagliari. Duro provvedimento nei confronti del direttore sportivo Pasquale Foggia

Il Benevento non riesce a fare bene nella seconda parte di stagione e ieri ha subito un altro duro stop nello scontro salvezza contro il Cagliari. Il club campano, nelle ultime ore, ha dovuto fare i conti anche con le questioni arbitrali che hanno scatenato l’ira di calciatori e società in occasione del match contro il Cagliari.

LEGGI ANCHE >>> Benevento-Cagliari, il presidente Vigorito su tutte le furie | Attacco in diretta Tv

Ora è arrivata una dura stangata per il direttore sportivo Pasquale Foggia, dopo i fatti di ieri. Ecco quanto stabilito dal Giudice Sportivo e comunicato da parte della Lega Serie A. Provvedimento decisamente duro per il dirigente, in seguito alle proteste contro il VAR Mazzoleni: “Per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all’Arbitro espressioni gravemente offensive; per avere, successivamente, nello spazio antistante gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, rivolto epiteti gravemente ingiuriosi all’Arbitro e al VAR” è stato, infatti squalificato fino al 25 maggio: stop, dunque, fino al termine del campionato per il dirigente. Per lui anche un’ammenda di 10mila euro.