Nella domenica della 35esima giornata di Serie A sorgono dubbi sull’arbitro di Juventus-Milan: Lazio-Torino definita uno scandalo

Si avvicina inesorabilmente la chiusura della stagione di Serie A. C’è ancora da stabilire quale sarà l’ultima squadra a retrocedere in Serie B, e quali saranno i club a raggiungere la qualificazione in Champions League oltre all’Inter.

Il big match di giornata è certamente Juventus-Milan, scontro diretto per rimanere nei primi quattro posti. Proprio su questa partita sorgono dei dubbi sull’arbitro scelto, ovvero Paolo Valeri. Anche la questione legata a Lazio-Torino, partita rinviati più volte per motivi legati al Covid continua a far discutere per la data scelta per il recupero.

Serie A, Martinelli su Juventus-Milan e non solo: “Avrei preferito un arbitro giovane”

Si prospetta una intensa domenica di Serie A quest’oggi, con tante partite decisive per il finale di stagione. Una di queste sarà quella tra Juventus e Milan in programma questa sera alle 20:45. Le due squadre lottano per un posto in Champions League e al momento sono ferme a 69 punti entrambe.

A non essere convinto però della designazione arbitrale della partita è il giornalista Leonardo Martinelli, che a ‘TopCalcio 24’ sull’assegnazione del match al fischietto di Paolo Valeri afferma: “Avrei preferito un arbitro giovane per Juventus-Milan, anche se Valeri è un ottimo direttore di gara. Ma ha precedenti negativi, le espulsioni e il derby pesano”. Poi anche sulla tanto discussa partita tra Lazio e Torino, rinviata più volte, dichiara: “Giocare Lazio-Torino il 18 maggio è uno scandalo”.