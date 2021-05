La Roma cala la ‘manita’ al Crotone e scavalca il Sassuolo al settimo posto in classifica

All’Olimpico la Roma affronta il Crotone per lasciarsi alle spalle l’eliminazione in semifinale di Europa League contro il Manchester United. Sull’onda dell’entusiasmo per l’annuncio dell’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa dalla prossima stagione, la squadra di Fonseca vince agevolmente contro la squadra di Cosmi già retrocessa.

Roma-Crotone 5-0: tabellino marcatori

La partita non si sblocca nel primo tempo, nonostante il dominio del gioco della Roma. Ad inizio secondo tempo ci pensa Borja Mayoral a sbloccarla e da il via alla matita giallorossa. Al 70′ Lorenzo Pellegrini raddoppia e pochi minuti dopo segna anche il secondo gol personale che chiude la gara. Nel finale c’è gloria anche per l’armeno Mkhitaryan e anche per la doppietta di Borja Mayoral che segna il suo ottavo gol stagionale. La Roma vince in scioltezza e risponde alla vittoria del Sassuolo contro il Genoa prendendosi il settimo posto, alle spalle della Lazio che adesso deve guardarsi dietro. Tabellino marcatori:

ROMA-CROTONE 5-0

47′,90′ Borja Mayoral, 70′,73′ Pellegrini, 78′ Mkhitaryan