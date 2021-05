Ancora una sorpresa per la Juventus: Andrea Pirlo lo lascia in panchina, non partirà titolare contro il Milan. Ecco le formazioni ufficiali

Novità in vista per la Juventus che affronterà il Milan nel big-match di giornata. Pirlo sorprende ancora tutti lasciando in panchina il difensore brasiliano Danilo, che è stato sempre impiegato finora. Un’esclusione a sorpresa per l’allenatore bianconero, ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata. All. Pirlo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli

Per la Juventus contano soltanto i tre punti contro la compagine rossonera, che a sua volta dovrà fare risultato all’Allianz Stadium per non sprecare l’ennesima occasione della stagione. L’obiettivo resta quello di rientrare tra le prime quattro in classifica per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.