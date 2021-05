Uno dei sicuri protagonisti del prossimo Europeo rischia di saltare l’evento dell’estate: Roberto Mancini in ansia, il big ancora ko per un infortunio al ginocchio

Con la stagione che sta per chiudersi e i diversi campionati europei pronti a regalare gli ultimi verdetti, le attenzioni sono già tutte rivolte al prossimo Europeo. La Nazionale di Roberto Mancini potrebbe, tuttavia, dover rinunciare ad una delle stelle nei prossimi mesi: ennesimo infortunio per Marco Verratti che, adesso, rischia grosso.

Calciomercato, ancora ko Verratti: l’entità dell’infortunio

Il PSG e la Nazionale italiana in apprensione per Marco Verratti. Stando a quanto riportato nella serata di ieri dal club francese, Verratti ha subito un infortunio in allenamento con interessamento del legamento laterale del ginocchio destro. Nelle prossime 48 ore verranno effettuati dei nuovi controlli ma è ‘Il Corriere dello Sport’ a lanciare l’allarme per l’immediato futuro dell’ex talento del Pescara. Il quotidiano sostiene come la stagione di Verratti, accostato a più riprese alla Juventus, sia stata un calvario.

Sono quattro gli infortuni subiti e due le volte in cui Verratti ha contratto il Covid, per un’annata chiusa anzitempo almeno per quanto riguarda le competizioni con la maglia del PSG. Verratti, però, rischia anche di non giocare il prossimo Europeo in scena tra poco più di un mese. Dopo aver saltato quello del 2016 a causa della pubalgia, adesso la distensione del legamento laterale del ginocchio destro durante l’ultimo allenamento del PSG preoccupa non poco Roberto Mancini.

Se ne saprà di più domani, con la terapia e i tempi di recupero che chiariranno il possibile forfait del centrocampista al prossimo Europeo.