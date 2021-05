La Roma ha ingaggiato Mourinho e si sono scatenate tante reazioni: spunta il commento a sorpresa di Nicola Ventola

È stata una stagione davvero complicata quella della Roma, che ha detto addio con largo anticipo alle prime posizioni di Serie A e da ormai diverso tempo non può più lottare per un posto nella prossima Champions League ed Europa League. Soltanto quest’ultima competizione poteva salvare l’annata ma contro il Manchester United è andata nel peggiore dei modi.

I giallorossi infatti non sono riusciti a superare la semifinale del torneo europeo a causa della pesante sconfitta rimediata nella gara di andata contro i ‘Red Devils’ per ben 6-2. A nulla è servita la vittoria per 3-2 nella gara di ritorno. Ora tutte le attenzioni sono rivolte al futuro e in particolare alla programmazione della prossima annata con Jose Mourinho in panchina al posto di Paulo Fonseca.

Roma, Ventola: “Mourinho l’uomo giusto in un posto di m…”

Nicola Ventola ha detto la sua riguardo Mourinho alla Roma attraverso la ‘BoboTV’ su Twitch. Ecco le sue parole riguardo l’arrivo del portoghese e la possibile gestione dell’ambiente: “Lasciamo stare quello che faranno sul mercato e l’aspetto del bel gioco che ultimamente Mourinho non ha fatto vedere, penso che sia l’uomo giusto in un posto di m…”.

“Roma è un ambiente complicato da gestire per giocatori, allenatore, per tutti. A livello gestionale è una presenza importante. Da lì però va visto il discorso tecnico: se è andato lì avrà una garanzia tecnica, gli faranno il mercato come è stato fatto con Capello quando arrivò”.

Nel corso della trasmissione poi ha parlato anche Antonio Cassano: “Mourinho deve essere bravo, devono essere lui e i giocatori contro tutti. Solo così può fare il miracolo e con miracolo intendo scudetto”.