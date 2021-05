Continua l’entusiasmo in casa Roma per l’arrivo di José Mourinho, con la società pronta a investire nel prossimo calciomercato puntando in Spagna: contatti avviati

Una stagione sicuramente negativa quella vissuta dalla Roma. Infatti i giallorossi recentemente hanno detto addio all’Europa League uscendo in semifinale contro il Manchester United. Ormai la squadra capitolina può sperare di qualificarsi solo per la prossima Conference League. A risollevare il morale in casa giallorossa però è l’arrivo di José Mourinho. Infatti nelle scorse settimane viene ufficializzato l’addio di Paulo Fonseca a fine stagione, con il conseguente arrivo nella capitale del tecnico ex Tottenham.

L’arrivo del portoghese è un chiaro segno che la società romanista è pronta a investire, così si mette già al lavoro per la prossima sessione di calciomercato estiva. Il nuovo obiettivo è in Spagna e sono già stati avviati i contatti.

Calciomercato Roma, obiettivo Guedes: avviati i contatti con il Valencia

Inizia a farsi sentire l’effetto José Mourinho in casa Roma. Infatti in vista della prossima stagione sono davvero tanti i profili che continuano ad essere accostati ai giallorossi, ma il prossimo colpo del club capitolino potrebbe arrivare dalla Spagna.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Asromalive.it’, i giallorossi avrebbero puntato il mirino in casa Valencia, precisamente su Gonçalo Guedes. L’esterno classe 1996 è stato acquistato per 40 milioni più bonus, ma vista la difficile situazione finanziaria del club spagnolo potrebbe partire per circa 20-25 milioni di euro. Il contratto del portoghese scadrà nel 2024 e ha una clausola rescissoria di 300 milioni, difficilmente applicabile. In questa stagione Guedes ha collezionato 30 partite, mettendo a segno 5 gol e 6 assist. Così proprio il connazionale di Mourinho potrebbe rappresentare il primo colpo della nuova era targata ‘Special One’.