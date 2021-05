Il Milan, in attesa di scendere in campo per il big match contro la Juventus, valuta le prossime operazioni di calciomercato: occhi sull’ex giocatore di Mourinho per il quale Maldini è pronto ad imbastire un clamoroso scambio per l’estate

Una gara che rappresenta il vero e proprio spartiacque della stagione del Milan. Dopo un inizio sfavillante dove il sogno scudetto pareva alla portata della squadra di Pioli, i rossoneri hanno dovuto capitolare e adesso rischiano di veder sfumare anche l’ingresso alla prossima Champions League. È lotta aperta alla Juventus, quindi, sullo sfondo però rimane il calciomercato estivo che può regalare ai rossoneri uno scambio in grado di beffare il neo allenatore della Roma Josè Mourinho: i dettagli.

Calciomercato Milan, scambio e Mourinho beffato: c’è l’ex Roma

Il Milan è già proiettato sul prossimo anno. La dirigenza di via Aldo Rossi valuta i prossimi acquisti, con un nome su tutti balzato nelle ultime ore nei radar del ‘Diavolo’: Erik Lamela. L’esterno argentino è in scadenza il prossimo anno con il Tottenham e Mourinho, neo allenatore della Roma, starebbe pensando al ritorno del ‘Coco’ nella Capitale. Un piano che il Milan è pronto a disinnescare puntando con forza Lamela e proponendo uno scambio agli ‘Spurs’.

L’idea dei rossoneri è quella di offrire il cartellino di Romagnoli, anche lui in scadenza nel giugno 2022 e che difficilmente rinnoverà con la società meneghina. La valutazione di Lamela, a segno 4 volte con 1 assist in 35 presenze stagionali e cercato anche dal River Plate, è molto vicina a quella del capitano del Milan.

Ecco che quindi uno scambio alla pari potrebbe essere la soluzione ideale per i rossoneri che perderanno probabilmente Castillejo e Calhanoglu e sono a caccia di rinforzi di spessore per l’attacco.