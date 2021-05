Calciomercato Milan, big di Premier su Kessie | Futuro segnato

Il Milan potrebbe perdere Franck Kessie la prossima estate: le big di Premier League sono fortemente interessate

La sfida contro la Juventus è di importanza vitale per il Milan. Entrambe vogliono la qualificazione in Champions League e una dei due potrebbe restare scontenta. In ogni caso, Paolo Maldini deve anche pensare al mercato. Alcuni giocatori come Donnarumma e Calhanoglu hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Mentre quello di Franck Kessié scadrà nel 2022 e ci sono già diverse squadre interessate, soprattutto in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio Salah | Arriva ad una condizione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, colpo dalla Spagna | Contatti avviati

Milan, le inglesi su Kessie

Secondo quanto riferito da ‘Goal.com‘, le cosiddette ‘Big Six‘ della Premier League vorrebbero mettere le mani su Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è apprezzato dal Manchester United, che non nasconde i problemi in mediana nonostante Fred e McTominay. Anche l’Arsenal e il Manchester City sembrano molto interessate, soprattutto i Gunners che hanno intenzione di rialzarsi dopo una stagione fallimentare. E il centrocampista del Milan è uno dei candidati.

Il portale però riferisce che le squadre più interessate sembrano essere il West Ham, il Tottenham -che ritiene Ndombele non all’altezza in fase difensiva- e soprattutto il Chelsea. Thomas Tuchel pare si sia definito un ammiratore di Kessié per dare un degno cambio a Kanté. Anche il Liverpool deve ricostruire dopo aver vinto tutto e l’ivoriano è una delle soluzioni. In caso di mancato rinnovo, il Milan dovrà cederlo per evitare di perderlo gratis e in Premier potrà guadagnare cifre molto alte.