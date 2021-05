Calciomercato Milan, colpo Vazquez gratis | La decisione

Il Milan potrebbe mettere le mani su Lucas Vazquez a parametro zero: la decisione del terzino destro spagnolo

Il Milan sta già pianificando la prossima stagione. Non solo sul fronte rinnovi, visto che è arrivato il prolungamento del contratto di Zlatan Ibrahimovic. Anche per quanto riguarda le occasioni che presenterà il mercato. Una di queste è Lucas Vazquez, esterno destro del Real Madrid trasformato in un grande terzino da Zinedine Zidane. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ha attirato su di sé gli occhi di tanti top club.

Milan, la decisione di Vazquez

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, Lucas Vazquez ha già preso una decisione sul suo futuro. Il terzino destro spagnolo, infatti, avrebbe già rifiutato l’offerta del Bayern Monaco. Il club tedesco avrebbe infatti offerto al giocatore un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, ma la sua richiesta sembra essere di 8 milioni. Al di là delle richieste, però, l’intenzione di Lucas Vazquez sembra essere quella di restare al Real Madrid ed è in attesa dell’offerta del rinnovo a fine stagione. L’altra opzione è quella di approdare al Milan, dove lo spagnolo ha mostrato parecchio interesse per il progetto di Paolo Maldini.