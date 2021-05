McKennie si è perso dopo il buon avvio con la Juventus e i bianconeri potrebbero optare per l’addio: occhio allo scambio con l’Arsenal

Stagione non certo memorabile per la Juventus. Tanti rimpianti e errori da parte di diversi dei protagonisti in campo. Ma non è questo il momento per gettare la spugna: gli uomini di Pirlo vivono istanti di grande incertezza in ottica qualificazione Champions League. Questo traguardo è assolutamente imprescindibile, tanto da essere dato per scontato dalla società. Se dovesse fallire clamorosamente, potrebbe avvenire una vera e propria rivoluzione in casa ‘Vecchia Signora’, anche nell’organo dirigenziale. Tra i possibili addii occhio anche a quello di Weston McKennie, in netto calo rispetto alle prestazioni di inizio anno. Lo statunitense è possibile rientri in un importante affare in Premier League, campionato in cui piace il suo profilo. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, colpaccio e prestito | Proposta a sorpresa

Calciomercato Juventus, addio McKennie: scambio alla pari con l’Arsenal

Juventus sul filo del rasoio in queste ultime giornate di Serie A. Domani è in programma il big match con il Milan, che potrebbe risultare decisivo ai fini della corsa alla Coppa dalle grandi orecchie. Massima concentrazione sul campo quindi, ma anche sul calciomercato. A prescindere da come finirà la stagione, la rosa bianconera potrebbe subire diverse modifiche. La società è scontenta delle prestazioni di non pochi giocatori e riflette seriamente sul futuro.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, rivoluzione Juventus | Via alle cessioni: 61 milioni!

Attenzione anche al destino di McKennie. Il centrocampista era partito con il piede giusto a inizio annata, regalando gol, assist e affidabilità ai propri compagni. Da un po’ di tempo a questa parte, però, il classe ’98 pare essersi perso e le probabilità di addio dopo un solo anno aumentano considerevolmente. L’ex Schalke 04, poi, potrebbe rientrare in un importante affare in Premier League.

Il club in questione sarebbe l’Arsenal di Mikel Arteta, con il quale si potrebbe mettere in piedi uno scambio di cartellini con Hector Bellerin. L’undici di Pirlo ha bisogno di un rinforzo sulla fascia destra e lo spagnolo è un obiettivo. Si tratterebbe di un’operazione alla pari, sui 30 milioni di euro. Il contratto dell’esterno basso dei ‘Gunners’ è in scadenza a giugno 2023, mentre quello del mediano a giugno 2025. Situazione in divenire, con la Juventus che potrebbe sfruttare la chiave McKennie per arrivare a Bellerin.