Novità importanti per quanto riguarda uno dei nomi più chiacchierati in Europa e accostato a Inter e Juventus che, nel calciomercato estivo, lascerà il top club a zero: contatti costanti, la fumata bianca è in arrivo

Il prossimo calciomercato estivo vedrà diversi cambiamenti alle rose dei club italiani che intendono confermarsi, come nel caso dell’Inter, o rilanciarsi, come invece ha in mente la Juventus. Proprio nerazzurri e bianconeri stanno per vedere la parola fine alla telenovela legata al destino di Sergio Aguero: il ‘Kun‘ lascerà il Manchester City tra poche settimane, la fumata bianca per la firma è dietro l’angolo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, cessione e scambio choc | Plusvalenza in Serie A!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, “Umore nero nello spogliatoio” | ‘No’ al taglio degli stipendi

Calciomercato Inter e Juventus, fumata bianca: colpo Aguero!

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports’, i contatti per il passaggio di Sergio Aguero al Barcellona sarebbero ormai costanti. Il futuro del classe ’88 sarà infatti, salvo clamorosi colpi di scena, alla corte di Koeman. I catalani hanno infatti anticipato gli altri top club interessati all’argentino, Inter e Juventus in primis, sfruttando il grande rapporto di amicizia tra Messi ed il bomber dei ‘Citizens’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La fumata bianca e la conseguente firma del nuovo contratto che legherà Aguero per le prossime stagioni al club di Laporta non è mai stata tanto vicina. Pochissime dunque le chance per le italiane di portare Aguero in Serie A, dopo dieci anni in Premier League con la maglia del Manchester City.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, dubbi sull’arbitro di Juventus-Milan | Lazio-Torino: “Uno scandalo”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, McKennie fa le valigie | Scambio alla pari: 30 milioni!

In questa stagione agli ordini di Guardiola, Aguero ha siglato 4 reti ed 1 assist nelle sole 18 presenze accumulate soprattutto a causa degli infortuni.