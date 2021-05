La Juventus pensa a un nuovo colpo di calciomercato per la fascia: possibile affare in Premier ma la concorrenza è agguerrita

È un’annata davvero complicata quella della Juventus, che dopo la rivoluzione della scorsa annata non ha ottenuto i risultati sperati e ora si ritrova a lottare per un posto in Champions League. Dopo nove anni consecutivi di scudetti infatti i bianconeri si sono arresi di fronte all’Inter che ha festeggiato con largo il titolo di campione d’Italia.

Questa sera invece i bianconeri saranno di scena allo Stadium per la sfida importantissima contro il Milan, che può valere tanto in ottica quarto posto. Uno scontro diretto importante che può lanciare una delle due squadre, quando mancano quattro giornate alla fine del campionato compresa quella di oggi.

Calciomercato Juventus, spunta l’idea Adama Traore: concorrenza agguerrita

La Juventus sa che questa stagione non può considerarsi del tutto positiva, anche in caso di qualificazione in Champions League e vittoria della Coppa Italia a metà maggio, per questo lavora già per programmare nuovi colpi. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, anche i bianconeri sarebbero in corsa per acquistare Adama Traore.

Sullo spagnolo ci sono anche Manchester City e Bayern Monaco e la Juventus sembrerebbe la squadra meno attrezzata a livello economico, ma nonostante ciò l’affare sembra comunque fattibile. Dalla Spagna infatti fanno sapere che qualche giocatore potrebbe salutare dopo l’annata disastrosa e per questo ci sarebbero abbastanza soldi per il prossimo mercato.

Adama Traore sta vivendo un’ottima annata al Wolverhampton e il suo prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 30-45 milioni di euro.