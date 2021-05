Il Milan attende il big match contro la Juventus che vale un’intera stagione per la squadra allenata da Stefano Pioli: possibile rivoluzione in caso di mancato ingresso alla prossima Champions League con due nomi per rimpiazzare il tecnico emiliano

Sono ore caldissime per il Milan di Pioli. Da un lato la ‘sfida Champions’ con la Juventus che vedrá i rossoneri, all’Allianz Stadium, spingere per un successo che puó valere il quarto posto a due giornate dalla fine della Serie A. In ottica calciomercato, in caso di debacle, i rossoneri sostituirebbero Stefano Pioli con due nomi ben noti al calcio italiano: puó scattare il duello

Calciomercato Milan, post Pioli: due nomi in pole

Un’idea che nasce ormai da settimane e che puó vedere il ritorno in Italia di Rudi Garcia. Il tecnico lascerà sicuramente il Lione visti i rapporti tesi, stando a quanto riferisce ‘Le10sport.com’, con il ds dei transalpini Juninho. Garcia ha le ore contate sulla panchina del club di Aulas ed il Milan ci sta pensando, potendo sfruttare gli eccellenti rapporti tra il ds rossonero Massara e Rudi Garcia. I due si conoscono bene sin dall’esperienza condivisa a Trigoria e potrebbero tornare a lavorare insieme.

La gestione del gruppo in quel di Lione ha portato ad una vera e propria guerra fredda, una spaccatura tra Juninho e lo stesso Garcia che pare impossibile da sanare. Ecco che l’ipotesi rossonera puó prendere quota, anche se la pista che porta all’allenatore francese non rimane l’unica. In primissimo piano c’è Maurizio Sarri che il Milan ha valutato ormai da tempo e, con ogni probabilità, l’allenatore campano tornerà ad allenare al termine dell’attuale stagione.

Secondo ‘La Nazione’, però, a Garcia starebbe pensando con forza anche la Fiorentina. Il club gigliato valuta dunque il tecnico francese, in scadenza a giugno con il Lione, per il post Iachini.