Continua il valzer delle panchine in Serie A: arrivano rilevanti novità riguardo all’intreccio tra Gattuso e De Zerbi per la prossima stagione

Grande movimento di allenatori in Serie A per la prossima stagione. L’annuncio di Mourinho da parte della Roma ha infuocato l’atmosfera del calcio italiano e non solo. Ma c’è ancora da stabilire quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri su tutti e di Maurizio Sarri, fermi rispettivamente da due e un anno dopo l’esperienze di entrambi alla Juventus. Poi c’è la questione riguardante l’intreccio tra Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi. Stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, sarebbero arrivate conferme sull’addio del tecnico del Sassuolo direzione Shakhtar Donetsk. Pare, infatti, sia pronto un biennale in Ucraina, con l’intesa già impostata e i dettagli che verranno rifiniti nelle prossime settimane in sede di calciomercato.

Calciomercato, intreccio De Zerbi-Gattuso: le ultime

A questo punto dovranno cambiare i piani della Fiorentina, che aveva pensato proprio al bresciano – con il quale erano già partiti i contatti – per sostituire Iachini nella prossima stagione. Sempre secondo quanto riferisce il noto emittente satellitare, i ‘Viola’ sembra siano intenzionati a riavvicinarsi a Gattuso. Difficilmente si risaneranno i rapporti tra il calabrese – che ha un contratto in scadenza a giugno 2021 – e il presidente De Laurentiis e il tecnico dovrebbe, a meno di sorprese, lasciare gli azzurri. I contatti tra Commisso e l’ex Milan, inoltre, sarebbero ripartiti in questi giorni. Da capire, poi, su chi decideranno di puntare i partenopei. Prosegue il valzer delle panchine e si fa più chiaro l’intreccio tra Gattuso e De Zerbi.