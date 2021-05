Al termine di Benevento-Cagliari il presidente Vigorito non ci sta e attacca duramente l’arbitraggio della partita in diretta Tv

Termina con un’altra sconfitta per il Benevento il match odierno contro il Cagliari. La squadra campana perde 1-3 sul terreno di gioco amico, ma non mancano le polemiche per un episodio nei minuti finali del secondo tempo, quando sul punteggio di 1-2 Viola viene atterrato in area di rigore, ma dopo essere stato assegnato il tiro dagli undici metri il direttore di gara viene richiamato al Var e annulla il penalty.

Al termine del match il presidente Oreste Vigorito è una furia e ai microfoni di ‘Sky Sport’ si sfoga affermando: “Immagino che con i vostri mezzi lo vedete anche voi. Credo che per una domenica il calcio possa fare a meno della filosofia e guardare le immagini. Le ha viste tutta Italia tranne Mazzoleni. Io non ho mai detto niente sugli arbitri ma ora parlo della televisione. Se gli arbitri non sono capaci di guardare la Var possiamo toglierla. Così noi ci rimettiamo un anno di sacrifici perché il signor Mazzoleni, col c..o sulla panchina, non sa guardare la televisione. Io sono il presidente Vigorito, e in quindici anni non ho mai detto un c…o su quello che fate e dite. Questo non è uno sfogo. Dovreste andare lì a far vedere le immagini”.

Poi continua anche contro i giornalisti presenti in studio e dichiara: “Lei non faccia commenti sulle mie parole. Mandi in onda le immagini invece di parlare di sfogo. Parliamone subito degli errori, non domani. Non le sembra strano che dopo sette giorni lo stesso identico tocco qui sia leggero? Non era della stessa intensità di quello di Osimhen? Questo è un fallo o no? Non è uno sfogo”. Infine: “Non ci credo nella sfortuna. Il Benevento è colpevole delle cose di cui è colpevole ed è innocente delle cose di cui sono colpevoli altri. Noi abbiamo buttato al vento dieci punti, ma non sono colpevole di chi guarda il Var in maniera diversa di domenica in domenica. Se l’intera stampa e l’intera tecnologia si comportano in questo modo il colpevole non è il Benevento”.