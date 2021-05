L’Inter, sulla scia dell’entusiasmo scudetto, travolge 5-1 la Sampdoria di Ranieri: ecco il tabellino del match e la classifica

È terminato il match tra Inter e Sampdoria, valido per la 35esima giornata di Serie A. I nerazzurri sono i freschi vincitori dello scudetto e quest’oggi, trascinati dall’entusiasmo per l’importante traguardo raggiunto, hanno letteralmente schiacciato i blucerchiati di Ranieri. La partita, che vedeva comunque due squadre già appagate dalla classifica, prende subito una piega a favore dei milanesi, con il gol di Gagliardini al 4′. Poi lo show di Sanchez con la doppietta e in mezzo la rete inutile di keita Balde. Nel secondo tempo è ancora festa Inter, che porta il match sul punteggio di 5-1 grazie ai gol di Pinamonti e di Lautaro Martinez (quest’ultimo su rigore). Un’Inter straripante travolge la Sampdoria e prosegue la festa scudetto in attesa di sollevare il tanto atteso trofeo.

Serie A, Sampdoria-Inter 5-1: tabellino e classifica

Di seguito tabellino del match e classifica.

FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic (45′ Radu); D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Gagliardini (61′ Barella), Eriksen (56′ Brozovic), Young; Lautaro Martinez (73′ Sensi), Sanchez (55′ Pinamonti). All. Conte

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli (45′ Yoshida), Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby (45′ Ekdal), Jankto (45′ Damsgaard); Gaston Ramirez (45′ Verre), Keita (73′ Quagliarella). All. Ranieri

Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. Molfetta)

Assistenti: Ranghetti e Pagliardini

IV Uomo: Paterna

VAR: Orsato AVAR: Valeriani

Marcatori: 4′ Gagliardini (I), 26′ e 36′ Sanchez (I), 35′ Keita (S), 61′ Pinamonti (I), 70′ rig. Lautaro Martinez (I)

NOTE: Ammoniti: 31′ Tonelli (S), 68′ Adrien Silva (S)

Espulsi: –

CLASSIFICA momentanea Serie A 35^ giornata: Inter punti 85**, Napoli 70**, Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Lazio 64*, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria 45**, Hellas Verona 42, Udinese 40**, Bologna 40 **, Genoa 36, Fiorentina 35, Torino 34*, Spezia 34**, Cagliari 32, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18

*Una partita in meno

**Una partita in più