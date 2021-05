Va in scena all’Artemio Franchi la partita tra Fiorentina e Lazio valida per la 35esima giornata di Serie A che termina 2-0

Nell’anticipo del sabato della 35esima giornata di Serie A si sfidano Fiorentina e Lazio all’Artemio Franchi di Firenze, in una partita fondamentale per la stagione di entrambe le squadre. Infatti i viola sperano di conquistare punti importanti per raggiungere la salvezza matematica, mentre la Lazio lotta per conquistare un posto tra le prime quattro e tornare in Champions League.

Quest’oggi a portare a casa i tre punti sono gli uomini di Beppe Iachini, in una partita ricca di occasioni e spettacolo, oltre ad essere molto fisica. Come sempre ad essere decisivo è Dusan Vlahovic, che al minuto 32′ deve solamente spingere in rete l’assist al bacio di Biraghi innescato da Castrovilli. Gli uomini di Inzaghi tentano di reagire con diverse occasioni create ma non riescono a trovare il gol del pari, anche per le molte opportunità mancate da Immobile sotto porta. A chiudere il match è sempre il solito Vlahovic al minuto 89′, che da calcio d’angolo incorna di testa e fa 2-0. Dunque tre punti fondamentali per la Fiorentina che si avvicina alla permanenza in Serie A, mentre la Lazio rischia di dire addio definitivamente alla corsa Champions League.

Fiorentina-Lazio 2-0: tabellino e classifica

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura (73′ Amrabat), Pulgar, Castrovilli , Biraghi; Ribery (86′ Kouame), Vlahovic. All. Iachini

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu (75′ Muriqi); Lazzari (63′ Luiz Felipe), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (64′ Cataldi), Luis Alberto (75′ Akpa Akpro), Lulic (64′ Pereira); Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

MARCATORI: 32′ Vlahovic, 89′ Vlahovic

AMMONITI: 5′ Venuti, 28′ Acerbi, 43′ Vlahovic, 58′ Pezzella, 60′ Leiva, 66′ Radu, 74′ Luiz Felipe, 77′ Pereira, 91′ Cataldi, 92′ Caceres, 97′ Akpa Akpro

ESPULSI: 95′ Pereira

CLASSIFICA SERIE A: Inter** punti 85, Napoli** 70 Atalanta 69, Juventus 69, Milan 69, Lazio 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria** 45, Verona 42, Udinese** e Bologna** 40, Fiorentina 38, Genoa 36, Spezia** 34, Torino* 34, Cagliari 32, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18.

* una partita in meno

** una partita in più