Sarri non ha ancora trovato una nuova destinazione per il prossimo anno: può restare fermo, ma occhio alla clamorosa ipotesi

Gli allenatori sono al centro di numerose discussioni in questi ultimi mesi. La scena per ora se l’è presa senza dubbio Jose Mourinho, che tornerà a sorpresa in Italia sulla panchina della Roma dopo più di dieci anni dall’ultima esperienza storica con l’Inter. Un annuncio che ha scosso il calcio mondiale, ma rimangono diverse questioni sul tavolo. Non è ancora certo il futuro di Massimiliano Allegri: il tecnico toscano è fermo da ben due anni e ha dichiarato di voler rimettersi in gioco a partire dalla prossima estate. Si parla molto di un ritorno alla Juventus, ma bisognerà aspettare per l’arrivo di altre novità considerando anche il futuro ancora in piedi di Pirlo. Da capire anche il destino di Maurizio Sarri, per il quale potrebbe aprirsi un clamoroso scenario.

Calciomercato, futuro Sarri: clamorosa ipotesi Nazionale

Per Sarri è arrivata la ‘beffa’. L’ex Napoli era stato in contatto con i giallorossi e sembrava alquanto vicino all’approdo nella capitale. I Friedkin hanno, poi, cambiato idea, decidendo di puntare a sorpresa sullo ‘Special One’ portoghese per sostituire Fonseca. Sarri è fermo dall’ultima esperienza non proprio entusiasmante sulla panchina della Juventus, terminata da meno di un anno. Ora per l’allenatore potrebbe prendere vita un clamoroso scenario.

Stando a quanto si apprende dai bookmakers, ad oggi la quota più bassa è quella di un altra stagione senza panchina come capitato al suo collega Allegri. Ma attenzione all’ipotesi Nazionale italiana. A breve partirà l’Europeo e la prosecuzione di Roberto Mancini per quanto riguarda il ruolo di CT non è affatto scontata.

La guida tecnica di Jesi sta ottenendo buoni risultati con gli azzurri, ma il piazzamento nella prossima competizione estiva è tutto da vedere. Potrebbe, inoltre, avere voglia di tornare a gestire un club, cosa che non fa da ormai ben 3 anni. Se non dovesse incontrare altre occasioni, a quel punto Sarri potrebbe risultare un profilo idoneo per raccogliere questa eredità. La chiamata della Nazionale, inoltre, è una grande gratificazione per una guida tecnica e difficilmente viene rifiutata. Il 62enne, quindi, potrebbe accettare molto volentieri questo eventuale passo per la sua carriera. Situazione da monitorare, con un nuovo clamoroso scenario per il futuro di Sarri.