L’effetto Mourinho già si sente sulla Roma: il tecnico portoghese si fionda su un big del Real Madrid

José Mourinho incrocia il suo destino ancora una volta con il Real Madrid. Dopo la sua esperienza sulla panchina dei blancos non si è lasciato bene con alcuni giocatori e tantomeno con Florentino Perez. Lo Special One, però, si prepara a diventare il nuovo allenatore della Roma dalla prossima stagione e ha già in mente alcuni giocatori da inserire nella sua rosa. Uno di questi è proprio un calciatore del Real Madrid, stiamo parlando di Isco.

Calciomercato Roma, Mourinho a gamba tesa su Isco

La situazione del trequartista spagnolo è abbastanza chiara, Zidane lo stima molto ma il suo rendimento non soddisfa più il Real che sarebbe disposto a cederlo per una cifra che si aggira intorno i 20 milioni, considerando che il suo contratto scade nel 2022. Le prestazioni dell’ex Malaga non ricordano neanche lontanamente l’Isco che dominava il centrocampo durante il primo ciclo di Zidane. Il suo valore di mercato, come riportato da ‘Don Balon’ è precipitato e il Real Madrid ha spalancato le porte alla Roma per la cessione del giocatore.

Anche la Juventus da tempo è sulle tracce di Isco ma l’inserimento a gamba tesa di Mourinho potrebbe escludere i bianconeri dalla corsa al trequartista. La Roma dovrebbe pagare circa 6,5 milioni di ingaggio allo spagnolo ma riuscirebbe ad acquistarlo ad un prezzo molto conveniente rispetto al passato. L’effetto Mou è già tangibile e i giallorossi potrebbero essere grandi protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato che si avvicina.