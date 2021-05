Il PSG, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto il rinnovo di Neymar sino al 2025: il brasiliano entusiasta della firma

Il calciomercato regala il primo colpo di scena. Non è una trattativa a fare notizia, ma il rinnovo di un campione come Neymar, accostato nelle scorse settimane a diversi club. Il brasiliano ha deciso di rimanere al PSG e ha firmato un contratto sino al 2025. Una decisione importante, arrivata subito dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Calciomercato, Neymar rinnova con il PSG: è ufficiale

Il PSG – attraverso una nota ufficiale – ha comunicato la firma: il brasiliano vanta già 85 gol in 112 presenze con i parigini. Il giocatore ha commentato con entusiasmo il rinnovo ai canali del club: “Sono molto felice di prolungare il mio contratto con il PSG fino al 2025 e di restare qui per altri quattro anni, far parte del progetto del club, per cercare di vincere titoli e realizzare il nostro sogno più grande che è la Champions League“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, doppio scippo Chelsea | Addio a Inter e Juve

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro vola in Spagna | Erede in Serie A

Poi, incalzato sulla Champions, ha aggiunto: “Stiamo acquisendo sempre più esperienza per cercare di vincere questo tipo di partite. Il club è sulla buona strada, ci avviciniamo sempre di più al gusto di vincere la Champions League. Sono sicuro che ce la possiamo fare“.