La Juventus è già all’opera per la prossima sessione di calciomercato. La società bianconera valuta un possibile scambio con la Roma, con due possibili pedine di scambio che arriverebbero dalla Capitale: ecco lo scenario per l’estate

La sfida contro il Milan come vero spartiacque per il cammino della Juventus verso un posto in Champions League. La società bianconera è concentrata sul big match ma la dirigenza pensa già alla prossima sessione estiva di calciomercato che vedrà, senza dubbio, protagonista la ‘Vecchia Signora’ decisa a riscattarsi dopo lo scudetto conquistato dall’Inter. In tal senso, spunta il clamoroso scambio in Serie A con la Roma di Mourinho: plusvalenza e due nomi nell’orbita bianconera.

Calciomercato Juventus, Szczesny verso la Roma: scambio e plusvalenza

Non è un mistero che una delle priorità della Juventus per la prossima stagione sia un portiere. Gianluigi Donnarumma, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, rimane il nome caldo e salvo clamorose sorprese vestirà la maglia bianconera dal prossimo 1 luglio. L’estremo difensore è in scadenza con il Milan e molto difficilmente rinnoverà con i rossoneri. Ecco quindi che, per far spazio a Donnarumma, a partire sarebbe Szczesny per il quale prende quota con il passare dei giorni un ritorno nella Capitale.

La nuova Roma di Josè Mourinho parebbe pronta ad accogliere il polacco, con la Juventus ingolosita dalla possibile plusvalenza e che lo valuta circa 25 milioni. Ipotesi scambio con la Roma che metterebbe sul piatto Chris Smalling: il centrale inglese ha una valutazione di circa 15 milioni ma la società bianconera penserebbe ad un altro profilo dalla rosa giallorossa. Bryan Cristante, in scadenza nel 2024, valutato 22-25 milioni e già accostato l’anno scorso alla società torinese. Con l’ex Milan sul piatto, lo scambio con Szczesny potrebbe avvenire alla pari.

Situazione dunque in divenire, con Szczesny che potrebbe fare ritorno alla Roma dopo quattro stagione a difesa dei pali della Juventus.