Il Milan può cambiare allenatore in caso di mancata qualificazione in Champions: quote a ribasso per Conte in caso di addio di Pioli

Il Milan è ancora in corsa per cercare di ottenere l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. Il raggiungimento o meno del traguardo potrebbe portare a diverse conseguenze in ottica calciomercato, e la squadra proverà a non fallire. Decisivo – in tal senso – lo scontro diretto contro la Juventus che indirizzerà il finale di campionato.

Calciomercato Milan, nome a sorpresa se Pioli va via

La società crede nel lavoro del gruppo guidato da Stefano Pioli, ma in caso di mancata Champions – dopo aver concluso il girone d’andata in testa alla classifica – si correrà ai ripari. L’allenatore, senza quarto posto, viaggia verso l’addio nonostante un contratto in scadenza nel 2022. Tanti i nomi che circolano per l’eventuale sostituzione, ma per i bookmakers spunta un favorito.

Secondo quanto pubblicato da Sisal, infatti, il candidato principale a sostituire Pioli sarebbe Antonio Conte: le quote dell’allenatore dell’Inter sono infatti scese a 9, rendendolo tra i più papabili per la panchina rossonera. Una notizia che fa riflettere, anche perché il mister nerazzurro è reduce dallo scudetto vinto ed è protagonista principale di un progetto solido.

Calciomercato Milan, ipotesi Conte

Mister Conte è concentrato sull’Inter, ma il valzer di panchine già iniziato in Serie A – come l’arrivo di Mourinho alla Roma – potrebbe aprire nuovi scenari clamorosi. Anche l’ex Chelsea ha un contratto sino al 2022, e il progetto Milan dovrà essere ambizioso per convincerlo a cambiare club. Conte dall’Inter al Milan: uno scenario incredibile, ma sul quale ci sarebbe da scommettere.